دي ميستورا للشعب السوري: فشلنا في تشكيل لجنة الدستور لكننا لن نخذلكم

بعد أربع سنوات ونصف من العمل على الملف السوري، أقر المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس، بأنهم فشلوا في "إقناع أطراف الأزمة السورية بالاعتراف ببعضهم البعض كمحاورين"، كما فشلوا في تعيين اللجنة المكلفة صياغة دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام.

جاء ذلك في آخر إحاطة قدّمها دي ميستورا أمام مجلس الأمن الدولي، قبل مغادرته مستقيلاً.

وأضاف دي ميستورا: "إني متأسف للغاية لأني لم أتمكن، ولأنكم أيضا لم تتمكنوا، من تحقيق الشروط المطلوبة، والتي أعرفها جيدا، لإحلال السلام في سوريا".



وأردف: "شهدنا على مدار سنوات الأزمة، انقسامات داخل سوريا والمنطقة والعالم، ولم نتمكن من وضع نهاية لهذه الحرب القذرة وإن كنا قد اقتربنا من ذلك".



وتابع: "لقد تمكنا من إنقاذ الأرواح بفضل اتفاقات وقف إطلاق النار رغم محدوديتها، ولكننا لم نتمكن من إقناع الأطراف بالاعتراف ببعضهم البعض للتحاور فيما بينها".



وأكد المبعوث الأممي الذي تنتهي مهمته نهاية ديسمبر/ كانون أول الجاري، أن "تركيا وإيران وروسيا (الدول الضاىمنة لمسار استانة) أبدت تعاونا من أجل إنقاذ الأرواح وإنشاء مناطق التهدئة الأربع.. لكن أرواح كثيرة أزهقت بعد ذلك".



ولفت إلى أنه سعى إلى "إنشاء لجنة دستورية متوازنة وجامعة وذات مصداقية، وقمنا بتحديد 11 معيارا بشأن وضع الدستور، وقدمنا 6 أفكار خاصة بإجراء الانتخابات.. لكن الحكومة السورية رفضت مبادئ الأمم المتحدة ودورها الخاص قائمة أسماء الأعضاء المقترحين للجنة الدستورية".



وأعرب دي ميستورا عن "قلقه العميق إزاء عمليات الترهيب والتخويف التي تعرض لها أشخاص داخل سوريا وردت أسماؤهم في قائمة اللجنة الدستورية".



ودعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة "النظر بشكل دوري في عمل اللجنة الدستورية (في حال تشكيلها ومباشرة عملها)، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".



ثم توجه دي ميستورا، برسالة مباشرة إلى الشعب السوري قائلاً إن المنظمة الدولية لن تخذلكم.

ورفض دي ميستورا الرد على أسئلة الصحفيين، واكتفى بالقول إنه يوجه رسالة إلى الشعب السوري، لا إلى السياسيين

وشدد على أن "اهتمام المنظمة بالقضية غير مرتبط بشخص يتولى المهمة أو آخر يتركها".