مسؤول تركي: "بي كا كا" الإرهابية تحظر تعليم العربية بسوريا

قال القائم بأعمال الممثلية الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة، رؤوف ألب دنكطاش، إن منظمة "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الإرهابية، تحظر تعليم العربية في مناطق سيطرتها بسوريا.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، ولفت أن تركيا ستواصل محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، بما فيها "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" التي تزعزع وحدة تراب سوريا.

وأشار إلى أن ممارسات التطهير العرقي التي تقوم بها هذه المنظمة الإرهابية، جرى توثيقها من قبل منظمة العفو الدولية قبل 3 أعوام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضح في تقرير عرضه على مجلس الأمن الدولي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا/ ي ب ك"، حظر العربية في أكثر من 250 مدرسة شمال شرقي سوريا، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

ولفت دنكطاش إلى أن مجموعات "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك"، الموجودة شرق الفرات، تطلق النيران باتجاه المناطق الحدودية التركية، وتحفر الأنفاق لتحصين مواقعها.

وأردف قائلا: "لن نسمح بتمركز الإرهابيين على حدودنا، فحماية حدودنا حقنا السيادي".

ويحتل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا مساحة تزيد عن 45 ألف كلم مربع، تبدأ من ضفاف نهر الفرات حتى الحدود العراقية شمال شرقي سوريا، وتحاذي نحو 480 كلم من حدود البلاد مع تركيا، من إجمالي 911 كلم.

ولدى التنظيم نحو 15 ألف إرهابي مسلح في المنطقة، التي توسّع فيها بدعم عسكري أمريكي منذ 2014.

ويشكل العرب 70% من عدد سكان المنطقة، وسط معاناة من ممارسات التنظيم، الذي هجّر بالفعل نحو 1.7 مليونًا لجأ جلّهم إلى تركيا.