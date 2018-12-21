مسؤول تركي:4.7 ملايين أجنبي يقيمون في تركيا

أعلن نائب المدير العام لإدارة الهجرة في تركيا، غوكتشة أوق، الجمعة، أن إجمالي عدد الأجانب المقيمين في تركيا يبلغ 4.7 ملايين شخص، قادمين من 190 دولة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية باجتماع "لقاءات التكيف" بنسخته الثالثة، الذي ينظمه مركز تطوير سياسة الهجرة الدولية، والمديرية العامة للهجرة بتركيا، ومديرية الأمن بولاية إزمير (غرب).

وشارك في الفعالية التي نظمت بإزمير، عدد كبير من الطلبة الأجانب الذين يدرسون في تركيا.

وقال أوق: "هناك 4.7 ملايين شخص قادمين إلى تركيا من 190 دولة. بالنسبة إلينا، كل مهاجر هو إنسان، وكل هجرة تحمل قصة، ولا ننظر إليهم كأجانب إنما كضيوف".

وأضاف: "نريد منكم طوال فترة دراستكم هنا أن تحاولوا معرفة التاريخ القديم والكبير لتركيا، والمساهمات التي قدمها الأتراك من أجل الحضارة والسلام العالميين".

من جانبه، أشار رئيس قسم التكيف والاتصال في إدارة الهجرة، آيدين قاضي أوغلو، إلى وجود أكثر من 130 ألف طالب أجنبي في تركيا.