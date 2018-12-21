8 قتلى وعشرات الجرحى في احتجاجات السودان والحكومة تؤكد: لن نتهاون

قتل 8 أشخاص، على الأقل، وأصيب العشرات خلال احتجاجات يشهدها السودان على ارتفاع أسعار الخبز والوقود، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وأعلنت السلطات في ولاية القضارف حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من السادسة مساءا حتى السادسة صباحا.

كما فرقت الشرطة السودانية محتجين نظموا مسيرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى الخميس.

وبدأت المظاهرات أمس الأربعاء في مدينة عطبرة، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ أيضا.

فيما دعا البرلماني، مبارك النور، قوات الشرطة إلى عدم استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول وفقا للدستور.

كما طالب النور المحتجين بعدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بالاحتجاج السلمي.

وأشار النور إلى أن: "الوضع في القضارف أصبح خطرا، وأن الاحتجاجات تطورت إلى إطلاق النار والسرقة، وأضحت خارج نطاق السيطرة".

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في مدينة عطبرة الأربعاء ثم انتشرت إلى القضارف، والعاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى الخميس احتجاجا على الغلاء.

وقد ارتفع سعر الخبز في الآونة الأخيرة، وترددت توقعات بارتفاعه أكثر بسبب رفع الدعم الحكومي المتوقع.

وأحرق المحتجون عددا من المقار الحكومية والخاصة، من بينها مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقال شهود عيان إن المحتجين هتفوا بشعارات تطالب بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.

وقال شهود إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 محتج على بعد نحو كيلومتر واحد من قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم الخميس.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام وحمل بعضهم الأعلام السودانية.

كما اندلعت احتجاجات أخرى شارك فيها المئات في مدينة دنقلا أقصى شمال البلاد.

وشددت الحكومة السودانية، فجر اليوم الجمعة، على أنها "لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم أي فوضى"، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت مدنها. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة أرو، وزير الإعلام، في أول تصريح رسمي، حول الأحداث.

وعبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن أسفه لمحاولات بعض القوى السياسية - كما يقول - إثارة المعارضة، وتقويض أمن البلاد واستقرارها، وقدرات الشعب، وتخريب الممتلكات.

وقال مسؤول الإعلام في الحزب إن حق التعبير عن الرأي يكفله الدستور، لكن التخريب غير مقبول.

وقال إن ما فعله بعض المتظاهرين في عطبرة لا يتماشى والتظاهر السلمي.