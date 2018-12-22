استمرار الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والغلاء في السودان

تجددت موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والغلاء، السبت، في المدن السودانية الثلاث، بربر (شمال) والجزيرة آبا، والرهد (جنوب).

وأفاد شهود عيان، أن المحتجين في مدينة الرهد، أحرقوا مقر حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم.

ورشحت أنباء عن إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان (جنوب) التي تقع بها مدينة الرهد.

وفي الجزيرة آبا، التي تعتبر المعقل الرئيسي لطائفة الأنصار التي يتزعمها الصادق المهدي، اندلعت احتجاجات عقب تشييع مواطن قتل في احتجاجات الجمعة.

والجمعة نقلت وسائل إعلام محلية عن سقوط قتيل جراء الاحتجاجات التي شهدتها الجزيرة.

وفي مدينة بربر تجددت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، وفق ما أفاد به شهود عيان.