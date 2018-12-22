الصادق المهدي: 22 قتيلًا سقطوا في احتجاجات السودان

أعلن رئيس تحالف "نداء السودان" المعارض، الصادق المهدي، السبت، سقوط 22 قتيلًا جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المهدي، الذي يتزعم أيضًا "حزب الأمة"، بالخرطوم.

ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار، توسعت الخميس، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بحسب السلطات.

وتحدث المهدي عن نية التحالف "تقديم مذكرة للحكومة حول وضع رئاسة جديدة للبلاد"، مشيرًا أنه "سيتم التشاور مع كل القوى السياسية في البلاد حول بنود المذكرة وتوقيت تقديمها".

ومضى بالقول: "إذا تجاوبت الحكومة مع المذكرة سيكون أفضل، وإن لم تتجاوب ندعو لإضراب عام ويليه باقي سيناريو الانتفاضة".

واستدرك قائلًا: "موقفنا إيجابي تجاه التحرك الذي يشهده الشارع من احتجاجات"، إلّا أنه دعا إلى "حكومة انتقالية جديدة بدستور".

ونفى المعارض السوداني أن تكون عودته إلى البلاد قبل أيام، مبنية على اتفاق مع الحكومة السودانية.

وكان المهدي قد عاد إلى العاصمة الخرطوم، الأربعاء، بعد غياب دام 10 أشهر.