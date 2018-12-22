قائد فريق المراقبين الأممي يصل عدن للإشراف على الهدنة في الحديدة

وصل العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، السبت، الجنرال الهولندي "باتريك كاميرت"، الذي يقود فريقًا أمميًا لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد مصدر في مطار عدن (جنوب) للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "كاميرت" جاء على متن طائرة أممية، قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان.

ومن المقرر أن يجري مشاورات مع مسؤولين حكوميين، قبل التوجه إلى صنعاء للقاء قادة في جماعة الحوثي، بعد ساعات، بحسب المصدر.

والجمعة، اعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو ما لقي ترحيبًا من طرفي الصراع، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية.

بدورها أعلنت الأمم المتحدة إنها بصدد نشر مراقبين في الحديدة "بأسرع وقت ممكن"، لمراقبة وقف إطلاق النار ومخرجات مشاورات السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين (6-13 ديسمبر/كانون أول الجاري).