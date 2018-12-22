وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي

توفي الأمير طلال بن عبد العزيز، أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية، اليوم السبت، عن عمر ناهز 88 سنة.

وأفادت فضائية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، السبت، بوفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت الفضائية تغريدة عبد العزيز نجل الأمير الراحل بـ"تويتر" التي أفاد فيها بوفاة والده، مشيرًا إلى استقبال العزاء بالمملكة، لمدة 3 أيام تبدأ الأحد.

الأمير طلال بن عبد العزيز، ولد عام 1931 وشغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية، ويعتبر أحد أكثر مؤيدي الإصلاح في الأسرة الحاكمة، واستقال من هيئة البيعة في 2011.

ومن أبرز أبنائه الملياردير السعودي، الوليد بن طلال (63 عاما).