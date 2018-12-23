علي مملوك يلتقي رئيس المخابرات المصرية بالقاهرة بدعوة من الأخير

كشفت القاهرة، الأحد، عن لقاء غير معلن جمع رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، واللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني لدى النظام السوري.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، التقى كامل بالمملوك، أمس السبت، خلال زيارة أجراها الأخير إلى مصر.

وأشار المصدر ذاته إلى أنهما "بحثا القضايا الأمنية والسياسية ومكافحة الإرهاب"، من دون الكشف ما إذا كان مملوك، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين الأمنيين بالنظام السوري، غادر القاهرة أم لا.

من جانبها، أكدت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، عبر موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، إجراء الزيارة، مشيرة إلى أنها جرت بدعوة من رئيس المخابرات المصرية.

وتأتي الزيارة غير المعلنة من قبل بعد أيام من زيارة للرئيس السوداني، عمر البشير لسوريا، ومقابلة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع شرارة الثورة السورية عام 2011.

وفي يونيو/حزيران 2013، قطعت مصر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وبعدها بشهر تم الاتفاق رسميا علي فتح منفذ قنصلي لخدمة رعايا الدولتين، وبين وقت وآخر تثار مطالبات برلمانية وحزبية بإعادة العلاقات لاسيما في 2017 و2018.