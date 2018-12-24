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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مسلحين مشبوهين في مرتفعات الجولان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
جنود إسرائيليون على هضبة الجولان (من الأرشيف) جنود إسرائيليون على هضبة الجولان (من الأرشيف)

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مسلحين كانوا يحاولون عبور هضبة الجولان السورية المحتلة، مساء الأحد.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين: "رصد جنودنا مسلحين مشبوهين وهم يعبرون "خط ألفا" إلى إسرائيل بالقرب من السياج الحدودي السوري في مرتفعات الجولان".

وأضاف: "رداً على ذلك، أطلقت قواتنا النار عليهم" دون مزيد من التفاصيل عن إصابات محتملة.

وتابع "سنواصل العمل ضد انتهاكات السيادة الإسرائيلية واتفاقية فصل القوات لعام 1974".

ويعيش الجيش الإسرائيلي منذ عدة أشهر حالة تأهب في مرتفعات الجولان المحتلة.

وتعتبر إسرائيل أن "ألفا" هو الخط الفاصل بين السيادتين الإسرائيلية والسورية في الجولان.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان في العام 1967.

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