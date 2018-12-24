السفير السعودي لدى تركيا: فلسطين في قلب اهتمامات السياسة الخارجية السعودية

خص السفير السعودي لدى الجمهورية التركية صحيفة ديلي صباح بحوار خاص تناول فيه عدداً من النقاط في السياسة الخارجية السعودية، تركز على مواقف المملكة حيال القضية الفلسطينية بخاصة.

وعليه، أكد السفير السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي إن القضية الفلسطنية تحتل صدارة المحاور والثوابت الرئيسية للسياسات الخارجية للمملكة العربية السعودية.

وأشار السفير الخريجي إلى أن المملكة مُثّلت في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول بتاريخ 18/05/2018 من قبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كما مثّلها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن مـحمـد آل الـشيخ في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس التي انعقدت في إسطنبول بتارخ 13 ديسمبر 2017.

وأضاف السفير الخريجي قائلاً: "تعتبر المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية قضية محورية لسياسة المملكة الخارجية وعلاقاتها الدولية و منذ طور التأسيس والنشأة بقيادة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود استمرت المواقف السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية خلال فترة ملوكها السبعة وآخرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي كان في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في ان تكون له دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف ورفضه للاعتداء على حقوقه تحت أي ذريعة من الذرائع التي تنتهجها سياسة الاحتلال الصهيوني،إلى جانب حقوقه المشروعة في استقلاله والتصدي التام للتوسع الاستيطاني غير المشروع في الأراضي العربية المحتلة".

وعن سؤال حول موقف المملكة حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال السفير الخريجي: "إن المملكة نشرت بياناً رسمياً عن هذا الموضوع وأبدت فيه أسفها الشديد جراء هذا الإعلان، مؤكدة أنها سبق أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، كما أعربت عن استنكارها لقيام الإدارة الأمريكية باتخاذها، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي."

وفي جوابه عن استفسار عن دعم المملكة المالي لفلسطين، ذكر السفير الخريجي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن في القمة العربية الـ 29 الأخيرة التي عقدت في مارس 2018م بمدينة الظهران بالمملكة عن إطلاق اسم "قمة القدس" على أعمال القمة، كما أعلن عن "تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار أميركي لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس".

كما أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تبرع السعودية بمبلغ 50 مليون دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضاف السفير أن المملكة العربية السعودية، إلى جانب هيئاتها الإنسانية والتنموية، تعد شريكاً هاماً وثابتاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

مضيفاً أنها عام 2018م تبرعت بأكثر من 160 مليون دولار للأونروا بما في ذلك المشاريع في سائر أقاليم عملياتها الخمسة، حيث بلغ مجموع ما قدمته المملكة خلال العقدين الماضيين للوكالة ما يقارب البليون دولار.

وهكذا تعتبر المملكة في مقدمة الدول المانحة لوكالة الأونروا، وفقاً لأقوال سعادة السفير، بالإضافة إلى تقديم السعودية أكثر من 6 مليار دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية.