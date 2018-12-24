القاهرة تستضيف أول قمة عربية أوروبية فبراير المقبل

أعلنت الجامعة العربية، الاثنين، انعقاد أول قمة عربية أوروبية، في العاصمة المصرية القاهرة، يومي 24 و25 فبراير/ شباط المقبل.

جاء ذلك وفق بيان لجامعة الدول العربية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية بمصر.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن "القمة العربية الأوروبية (الأولى) ستعقد بمصر في 24 و25 فبراير 2019"، بحسب البيان.

واعتبر زكي، أن القمة العربية الأوروبية المقبلة "قمة تاريخية حيث تعقد لأول مرة (..) ننظر إليها باهتمام، ونأمل أن تكون قمة لها أهميتها".

وأوضح أن هناك اجتماعا وزاريا عربيا أوروبيا، سيعقد في بروكسل، للتحضير للقمة، في 4 فبراير المقبل.

وأشار زكي، أنه "يجرى التشاور حول الموضوعات التي يمكن أن تناقشها القمة، ليس هناك موضوع واحد، الجانب العربي لديه اهتماماته، والجانب الأوروبي لديه اهتماماته، وسنصل إلى توافق للخروج بالقمة بالشكل الذي يضمن نجاحها"، حسب البيان ذاته.

وكانت القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن، مارس/ آذار 2017، وافقت على عقد أول قمة عربية أوروبية، لبحث سبل التعاون العربي- الأوروبي والتحديات المشتركة، أبرزها مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر والسلاح، والنزاعات الإقليمية، والهجرة غير النظامية.