الملك الأردني: الأمور في سوريا تسير نحو التحسن

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أنه متفائل فيما يتعلق بمستقبل الأردن والإمكانيات التي يملكها.

وقال الملك، خلال لقائه عددا من الكتاب الصحفيين في قصر الحسينية الأحد: "مر الأردن بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، وأنا مدرك تماما لما يحدث في بلدي وفي المطقة وكذلك ما يجري في العالم"، مضيفا أن الأمور بدأت بالتحسن، "فدول الخليج وقفوا إلى جانبنا مشكورين ولم يقصروا وكذلك العالم وقف معنا من أوروبا واليابان وأمريكا".

وفي السياق، قال الملك عبد الله الثاني إن الأمور في سوريا تسير إلى التحسن.

وأضاف: "ونتمنى لسوريا كل الخير"، وأردف "إن شاء الله الشغل سيرجع كما كان من قبل.."، في إشارة على ما يبدو إلى عوده العلاقات التجارية، بعد فتح الحدود الرئيسية بين البلدين في 15 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وعام 2014، طرد الأردن سفير النظام السوري لديها، لتجاوزه دوره الدبلوماسي والتدخل بالشأن المحلي للبلاد.

ويقتصر التمثيل الدبلوماسي بين عمان ودمشق، على القائم بالأعمال فقط.