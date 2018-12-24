جامعة الدول العربية: لا جديد فيما يتعلق بتعليق عضوية سوريا

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن موقف الجامعة من تعليق عضوية سوريا لم يتغير لعدم وجود "توافق" بين الدول الأعضاء.

وأعلن حسام زكي في مؤتمر صحافي الاثنين "لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية".

وتعاني دمشق عزلة دبلوماسية شبه كاملة على الصعيدين العربي والدولي منذ اندلاع النزاع فيها في اذار/مارس 2011، تجلت خصوصا في إغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها في سوريا.



وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أي بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، اتخذت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ"عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام".

من جهة أخرى لفت زكي إلى "عدم وجود تنسيق بين الرئيس السوداني عمر البشير والجامعة العربية فيما يخص زيارته الأخيرة لدمشق".



وقام البشير الأسبوع الماضي بزيارة مفاجئة لدمشق التقى فيها نظيره السوري بشار الأسد وأجريا محادثات ثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في سوريا والمنطقة.

والبشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا بداية عام 2011.