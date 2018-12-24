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سقوط آخر معاقل داعش الإرهابي في يد قوات التحالف الدولي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
عربات تابعة للتحالف الدولي الداعمة لتنظيم ي ب ك في مشارف هجين الأسبوع الماضي (الفرنسية) عربات تابعة للتحالف الدولي الداعمة لتنظيم "ي ب ك" في مشارف هجين الأسبوع الماضي (الفرنسية)

بمساندة جوية ولوجستية ضخمة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تمكنت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية من السيطرة على آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، في شرق سوريا؛ وهي مدينة هجين، في ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن "ي ب ك"، سيطرت اليوم الاثنين على هجين، بعد معارك عنيفة داخل أحيائها استمرت نحو 10 أيام، مع عناصر "داعش".

وأشارت المصادر، إلى أن تقدم "ي ب ك" في المدينة تزامن مع قصف عنيف لقوات التحالف، ما أسفر عن دمار كبير في المدينة.

وبعد خسارة هجين، بقي تحت سيطرة "داعش"، 5 بلدات هي: السوسة، والشعفة، والباغوز، والبو حسن، والبو خاطر، في ريف دير الزور، إلى جانب مساحات من البادية غير المؤهولة بالسكان، بريفي محافظتي دير الزور وحمص (وسط).

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت قوات التحالف الدولي عملية عسكرية ضد آخر معاقل "داعش"، في دير الزور، معتمدة على الأرض على ميليشيا "ب ي د" الإرهابية.

وأسفر قصف التحالف الدولي على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة "داعش"، عن مقتل مئات المدنيين، ما أثار تنديداً عالمياً وأممياً.

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