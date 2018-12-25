المشفى الميداني التركي بتعز يقدم خدمات لـ1.2 مليون إنسان

يواصل المشفى الميداني التركي بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، تقديم خدماته الطبية لمليون و200 ألف شخص.

وجرى إلحاق المشفى الميداني التركي بمستشفى الخليفة، في مدينة "التربة"، التابعة لتعز.

وأوضح مدير مستشفى الخليفة، عبد الرحمن صالح، إن المشفى يقدم خدمات طبية لمليون و200 ألف شخص رغم إمكانياتهم المحدودة.

وأعرب صالح عن شكره لتركيا جراء مواصلتها تقديم المساعدات إلى اليمن.

وقال: "حدى هذه المساعدات المشفى الميداني، الذي جرى تحضيره بدعم من الهلال الأحمر التركي والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)".

ولفت إلى وجود نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمشفى جراء الحرب باليمن.

وناشد صالح الحكومة التركية والهلال الأحمر وتيكا، تلبية احتياجات المشفى كي يقدم خدمات أفضل.

وقد افتتح "المشفى الميداني التركي" بتعز في يونيو/حزيران 2018، بحضور نائب وزير الصحة اليمني عبد الله دحان، وممثلين عن وزارة الصحة التركية.

وهو يحتوي على وحدة علاج الطوارئ وغرفة العمليات والتخدير، ووحدة العناية المركزة والأشعة السينية، بالإضافة إلى 50 سريرًا.