ترامب: المملكة السعودية ستتكفل بتمويل إعادة إعمار سوريا

قال الرئيس الأمريكي إن المملكة العربية السعودية ستتكفل بتمويل إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة. كما أعرب عن شكره للمملكة على هذه الخطوة.

فقد كتب دونالد ترامب في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر مساء الاثنين: "وافقت المملكة العربية السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة".



وأضاف: "أترون؟ أليس من الجيد أن تقوم الدول الغنية بالمساعدة في إعادة إعمار جيرانها بدلا من دولة عظمى، الولايات المتحدة، التي تبعد 5 آلاف ميل.. شكرا للسعودية".



ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن ما أعلنه ترامب حول إعادة إعمار سوريا.



وكان ترامب أعلن رسمياً، الأربعاء الماضي، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا مؤكدا أن القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".