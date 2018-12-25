قوات الأسد تدخل قرية في ريف منبج بالتنسيق مع منظمة "ي ب ك" الإرهابية

دخل رتل عسكري تابع لقوات النظام السوري، الثلاثاء، إلى منطقة منبج شرقي حلب، بالتنسيق مع منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، التي تسيطر على مدينة منبج وريفها.

وأفادت مصادر مطلعة أن الرتل مكون من 40 سيارة دفع رباعي محملة بالجنود، ودبابتين، وعربات مصفحة، وشاحنات تحمل معدات.

وذكرت المصادر، أن قوات النظام دخلت بلدة "العريمة" في الريف الغربي لمدينة منبج، بعد اجتماع قصير مع قيادات "ي ب ك"، مشيرةً أن "ي ب ك" سلّم البلدة لقوات النظام.

وتقع بلدة العريمة على خط الجبهة بين منطقة "درع الفرات"، وريف منبج الغربي.

وفيما لا تزال "ي ب ك" تسيطر على بقية مناطق منبج، فإنه من المنتظر أن تسحب الولايات المتحدة الأمريكية جنودها منها قريبًا.

وتتمركز القوات الأمريكية في مركز مدينة منبج، وعلى خط الجبهة مع منطقة "درع الفرات" شمال المدينة، على ضفة نهر الساجور.