صحف إسرائيلية: إسرائيل ضربت أهدافاً إيرانية في سوريا

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف مساء أمس شخصيات بارزة من منظمة حزب الله اللبنانية، وصواريخ إيرانية في سوريا.



وقالت وسائل إعلام، منها موقع "نتسيف" الاخباري الاسرائيلي: "دمرت القوات الإسرائيلية مخبأ لصواريخ فجر 5 الإيرانية المخزنة في مستودع للأسلحة بالقرب من دمشق كان من المحتمل أن يهدد المنطقة المحيطة بالجليل".



وأضاف إن وفداً من شخصيات بارزة في حزب الله وصل إلى دمشق، تعرض لهجوم إسرائيلي خلال الغارات الجوية.



ولم يصدر أي بيان رسمي اسرائيلي يؤكد هذه المعلومات.



واكتفى الجيش الاسرائيلي بإصدار بيان قال فيه أمس: "تم تفعيل منظومة دفاع جوي ضد صاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا".

في حين ذكرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) نقلا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية".

بينما أعلنت بيروت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ، مساء الثلاثاء، "غارات وهمية" في عدة مناطق جنوبي لبنان وفي البقاع

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية وأضافت أن "الطائرات المعادية ألقت بالونات حرارية أثناء تحليقها في سماء صور ومنطقتها".