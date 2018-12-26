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منظمة "ي ب ك" الإرهابية تسيطر على بلدة "البوخاطر" بريف دير الزور بعد معارك مع داعش

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
منظمة ي ب ك الإرهابية تسيطر على بلدة البوخاطر بريف دير الزور بعد معارك مع داعش

سيطرت منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، بمساندة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الأربعاء، على بلدة البوخاطر بريف ديرالزور الشرقي، بعد معارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت مصادر محلية، بأن "ي ب ك" سيطرت على بلدة البوخاطر بعد معارك عنيفة داخل أحياء البلدة مع عناصر "داعش".

وأشارت المصادر إلى أن تقدم "ي ب ك" في المدينة تزامن مع قصف جوي عنيف نفذته قوات التحالف.

وسيطرت "ي ب ك"، الاثنين الماضي، على مدينة هجين المعقل الرئيسي لـ"داعش" في سوريا.

وبعد خسارة البوخاطر، بقي تحت سيطرة "داعش"، 4 بلدات فقط هي "السوسة" و"الشعفة" و"الباغوز" و"البو حسن" في ريف دير الزور، إلى جانب مساحات من البادية غير المأهولة بالسكان، بريفي محافظتي دير الزور وحمص (وسط).

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت "ب ي د" وقوات التحالف الدولي، عملية عسكرية ضد آخر معاقل "داعش"، في دير الزور.

وأسفر قصف التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة "داعش" عن مقتل مئات المدنيين.

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