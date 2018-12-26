وزيرة العدل الإسرائيلية تعتبر الانسحاب الأمريكي من سوريا مضراً بإسرائيل

أساءت وزيرة العدل الاسرائيلية أييلت شاكيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعت لحماية تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

شاكيد التي سبق أن دعت إلى قتل الأمهات الفلسطينيات، اعتبرت أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا "سيقوي الرئيس أردوغان، بينما سيضر باسرائيل"، وفقما أوردت صيحفة "جيروزاليم بوست".

وفي إشارة إلى تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، قالت شاكيد "آمل أن ينتصر الأكراد في حربهم ضد الأتراك، وآمل أن يمنع المجتمع الدولي أردوغان من قتل الأكراد".

شاكيد تدعو لقتل أمهات الشهداء:

وقد نشرت شاكيد المنتمية لحزب "البيت اليهودي" اليميني، تدوينة نسبتها لاحقا للصحفي أوري اليتسور، أحد المستشارين السابقين لنتنياهو، وقد كتبها عام 2002، ونشرتها شاكيد على فيسبوك بعد 12 عاما، وفق صحيفة هآرتس؛

ففي الأول من يوليو/تموز 2014، نشرت شاكيد على صفحتها في "فيسبوك" تدوينة جاء فيها: "وراء كل إرهابي يقف عشرات الرجال والنساء بدونهم لا يمكنه الانخراط في الإرهاب، إنهم جميعا مقاتلون أعداء ودماؤهم يجب أن تكون على رؤوسهم".

وأضافت "هذا يشمل أيضا أمهات الشهداء، الذين يرسلونهم إلى الجحيم بالورود والقبلات، عليهن أن يتبعن أبناءهن ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون أكثر عدلاً، عليهن أن يذهبن شأنهن في ذلك شأن منازلهن التي ربّوا فيها الثعابين، وإلا فإن ثعابين صغيرة ستنمو هناك".

ورغم موجة الاستياء حيال هذه التصريحات، إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، كافأها بتعيينها في منصب وزيرة العدل عام 2015.