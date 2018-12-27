الإمارات العربية المتحدة تفتح سفارتها في دمشق

ستعيد دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا إثر بدء الربيع العربي في 2011 الذي تحول لاحقا إلى نزاع دام، وفق ما أفاد مصدر حكومي سوري وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في وزارة إعلام النظام السوري "بناء على طلب وزارة الخارجية، دعت وزارة الإعلام وسائل الإعلام لتغطية افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق اليوم".

وقد شاهد مراسل فرانس برس قبل يومين عمالاً يزيلون العوائق الإسمنتية والأسلاك الشائكة من محيط السفارة بمنطقة أبو رمانة في العاصمة السورية.

وتأتي إعادة فتح السفارة الإماراتية بعد عشرة أيام من زيارة مفاجئة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير الى سوريا، كانت الأولى لرئيس عربي الى دمشق منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011.

كما أجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي المملوك نهاية الأسبوع الماضي محادثات في القاهرة.

وتؤشر هذه الخطوات المتلاحقة إلى بدء انفتاح عربي على سوريا بعدما قطعت العديد من الدول العربية علاقاتها معها أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي فيها.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، سحبت في شباط/فبراير 2012 سفراءها من دمشق، متهمة إياها بإرتكاب "مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل" في إشارة الى قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة قبل تحولها نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وعلقت جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عضوية سوريا فيها.

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