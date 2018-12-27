السعودية تنفي تعهدها بمساهمة جديدة لأجل إعادة إعمار سوريا

صرح مسؤول سعودي أن المملكة لم تتعهد بأي مخصصات جديدة لصالح إعادة إعمار سوريا.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" تصريح دبلوماسي سعودي في سفارة السعودية لدى واشنطن (لم تذكر هويته)، الأربعاء، بعد يومين من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فيها موافقة الرياض تحمل تكاليف إعادة إعمار سوريا بدلًا من بلاده.

وأوضح المصدر أن المملكة لم تتعهد بأي حزمة مالية جديدة في هذا الإطار منذ أغسطس/آب، في إشارة إلى إعلان واشنطن، آنذاك، عزم السعودية تقديم 100 مليون دولار لصالح مساعي تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن بلاده مساهم رئيسي في التحالف الدولي ضد التنظيم، وتنفذ ثاني أكبر عدد من الطلعات الجوية ضده في سوريا، فضلًا عن تبرعها بملايين الدولارات لصالح جهود إغاثة المدنيين.

والاثنين، قال ترامب على تويتر: "وافقت المملكة العربية السعودية الآن على دفع الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "أترون؟ أليس من الجيد أن تقوم الدول الغنية بالمساعدة في إعادة إعمار جيرانها بدلا من دولة عظمى، الولايات المتحدة، التي تبعد 5 آلاف ميل.. شكرًا للسعودية".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من الرياض آنذاك بشأن تصريح الرئيس الأمريكي.