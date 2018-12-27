السيسي ينفي سخريته من أوزان المصريين

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن يكون قد سخر من أوزان المصريين داعياً إياهم إلى التقليل من النكات.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده على هامش افتتاح مشروع تنموي بمحافظة الإسكندرية، وفق ما بثه فضائيات مصرية خاصة.

وقال السيسي مندهشًا إن "حجم النكات الذي خرج حول زيادة الوزن كان فوق الخيال .. أرجو أن تنكتوا على مهلكم شوية علي".

وأوضح أنه لم يعاير المصريين أو يسخر من أوزانهم، متسائلًا "ها عاير أهلي؟! المصريين أهلي وها فضل أبص عليهم لأطمئن على أولادي مستقبل بكرة يأكلوا إيه".

وقبل أيام، انتقد السيسي ارتفاع نسبة البدانة في بلاده، خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة صحية بالبلاد.

وطالب السيسي آنذاك، مؤسسات الدولة بالعمل لحل مشكلة البدانة، مشيرًا إلى أن أصحاب الأوزان الطبيعية يمثلون 25 في المائة من السكان، بينما يعاني البقية من زيادة الوزن.

وعقب هذا التصريح، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي بمصر، آلاف الصور الساخرة والكوميكس (قصص مصورة)، حيال زيادة أوزان المصريين، وما قد يترتب على ذلك، على سبيل السخرية، من إمكانية فرض ضريبة على زيادة الوزن أو عقوبة السجن.