الجيش الإسرائيلي: تدمير أنفاق حزب الله سيستغرق عدة أسابيع

قال الجيش الإسرائيلي إن عملية اكتشاف وتدمير الأنفاق التي حفرها حزب الله اللبناني لأغراض عسكرية، ستستغرق اسابيع عدة.

وقال المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس لصحافيين الخميس إنه تم تدمير أنفاق تمتد من قرية كفركلا اللبنانية الواقعة قبالة بلدة المطلة الإسرائيلية.

وبث الجيش أشرطة مصورة وصورا من الجانب اللبناني للحدود تثبت "بما لا يقبل الشك أن الانفاق حفرت في لبنان لتصل إلى اسرائيل"، على قول المتحدث.

وأضاف "سنحتاج على الأرجح الى أسابيع عدة، لكنه مجرد تقدير (...) العملية ستنتهي ما أن يتم العثور على هذه الأنفاق الهجومية وتدميرها".

وأعلنت اسرائيل أنها اكتشفت خمسة انفاق على الحدود مع لبنان منذ بدء عملية "درع الشمال" في الرابع من كانون الاول/ديسمبر.

وتؤكد اسرائيل أن هذه "الانفاق الهجومية" تشكل وسيلة لمقاتلي حزب الله المدعومين من إيران للتسلل الى أراضيها في حال اندلاع حرب.