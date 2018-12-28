طهران.. لقاء مصري إيراني نادر لبحث التطورات الإقليمية والدولية

في لقاء "نادر"، اجتمع مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مع مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، وتطرقا إلى التطورات الإقليمية والدولية، بالعاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الخميس إنه حسين أمير عبد اللهيان التقى ياسر عثمان للتباحث "حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من قبل البلدين ومنها العلاقات البرلمانية فضلا عن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتاكيد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني".

كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وفق المصدر ذاته.

هذا ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ عقود لكن الجانبين يعقدان على فترات متباعدة لقاءات مماثلة لتبادل وجهات النظر كان أحدثها في أكتوبر/تشرين أول 2017 بين المسؤولين نفسيهما.

ويأتي اللقاء بعد أيام من زيارة لرئيس مكتب الأمن الوطني بالنظام السوري، علي المملوك، الأحد، التقى خلالها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

ومؤخرا، زار الرئيس السوداني، عمر البشير، سوريا، وقابل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ احتجاجات 2011.

كما أعلنت كل من الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما في دمشق رغم تجميد الجامعة العربية منذ 2011 مقعد سوريا، على خلفية لجوء الأسد إلى القوة العسكرية لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.