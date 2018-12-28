مصر.. مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في تفجير استهدف حافلة قرب منطقة الهرم

أعلنت الداخلية المصرية، مساء الجمعة، مقتل سائحين اثنين وإصابة 12 آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلة سياحية، قرب منطقة الأهرامات، غرب القاهرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إنه في الساعة 18.15 بالتوقيت المحلي (16:15 ت.غ) انفجرت عبوة بدائية الصنع، كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة (قرب الاهرامات/ غرب القاهرة) أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحًا فيتناميًا.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المصرية استنفارًا عسكريًا وأمنيًا لتأمين دور عبادة ومنشآت حيوية، استعدادا لاحتفال المسيحيين الذين يقدّرعددهم في مصر بـ15 مليونًا، بحسب تقديرات كنسية، بعيد الميلاد.

وفي يناير/ كانون ثان 2016، استهدف هجوم حافلة نقل سياحي من عرب إسرائيل في محافظة البحيرة (شمالي مصر)، في حادثة أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، في حينه، مسؤوليته عنها.