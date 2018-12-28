"ي ب ك" الإرهابي يدعو قوات النظام للسيطرة على منبج

دعت تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا، الإرهابي، اليوم الجمعة، النظام السوري إلى السيطرة على منطقة منبج في شمال البلاد لمواجهة الجيش التركي.

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضاً وشعباً وحدوداً إلى إرسال قواتها المسلحة" من أجل "حماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".

وبعيد البيان، أعلن قوات النظام دخولها إلى منطقة منبج، وقالت في بيان نقله الإعلام الرسمي: "استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".

وكانت قوات النظام قد دخلت قرية العريمة الواقعة جنوب غرب منبج قبل أيام.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها من سوريا، والتنسيق مع أنقرة من أجل ملأ الفراغ الذي ستسفر عنه عملية سحب القوات الأمريكية من المنطقة، لا سيما في منبج.