الحوثيون يعلنون بدء انسحابهم من ميناء الحديدة

قالت جماعة "الحوثي"، صباح السبت، إنها بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الانسحاب من ميناء الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري للحوثيين العميد يحي سريع، نشرته وكالة "سبأ" للأنباء التابعة للجماعة.

وقال سريع إن "قوات الجيش واللجان الشعبية (تابعة للحوثيين)، بدأت منذ ليلة أمس (الجمعة) تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار(الانسحاب) من ميناء الحديدة".

وأضاف أن "ذلك جاء بناءً على ما نص عليه اتفاق ستوكهولم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة" في جماعة الحوثي.

وتابع: "ننتظر من لجنة المراقبة الأممية إلزام الطرف الآخر (القوات الحكومية) بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، بالانسحاب من الجهة الشرقية للمدينة وبقية الأجزاء الحرجة".

ولم يتسن على الفور أخذ تعليق من قبل القوات الحكومية اليمنية أو من مصادر مستقلة حول ما تحدث به الناطق العسكري الحوثي.

لكن المتحدث باسم قوات "العمالقة" الموالية للحكومة مأمون المهجمي، قال مساء الجمعة، إن مسلحي الحوثي "لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلموها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصاً مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".

وتابع المهجمي: "تم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار".

ومساء الجمعة، انتهت "الاجتماعات الأولى" للجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة.

وكانت الاجتماعات قد انطلقت الأربعاء، بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة "الحوثيين".

وقبل أكثر من أسبوع، اعتمد مجلس الأمن قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.