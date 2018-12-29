عقب تفجير القاهرة.. مصر تعلن مقتل ٤٠ مسلحاً غربي العاصمة وشمال سيناء

أعلنت القاهرة، السبت مقتل 40 مسلحا، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن غربي العاصمة وشمال شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم بعد ساعات من تفجير وقع قرب منطقة الأهرامات بالجيزة، غرب العاصمة المصرية، واستهدف حافلة سياحية، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم مرشد سياحي مصري و3 سياح فيتناميين، وإصابة 11 آخرين.

وأوضح المصدر ذاته، أن "وزارة الداخلية أعلنت اليوم مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن"، وذلك خلال مداهمتها لثلاثة عناوين في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.