السعودية تعلن انطلاق تمرين مشترك للدول المطلة على البحر الأحمر

انطلق اليوم الأحد، تمرين بحري مشترك بالسعودية، بمشاركة 6 دول مطلة على البحر الأحمر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بانطلاق التمرين البحري "الموج الأحمر 1"، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر وهي إلى الجانب المملكة، الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن ومراقبين من الصومال.

ونقل المصدر ذاته عن قائد الأسطول الغربي السعودي (مقره جدة/ غربي المملكة) صقر الحربي، قوله إن التمرين يستمر حتى الخميس المقبل.

ويهدف التمرين بحسب الحربي إلى "تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية".

ولم يوضح المصدر طبيعة التمرين أو حجم القوات المشاركة فيه.