سقوط مروحية إنقاذ ومقتل طاقمها في رأس الخيمة بالإمارات

سقطت مروحيّة إنقاذ في إمارة رأس الخيمة السبت وقُتل جميع أفراد طاقمها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتيّة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وأمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، بفتح تحقيق عاجل في الحادث، طبقًا للوكالة.

وبحسب الوكالة، فقد أعلنت الهيئة "سقوط طائرة مروحيّة من نوع أغوستا 139 كانت في مهمّة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في حوالي الساعة الخامسة والخمسين دقيقة من مساء السبت (13,50 ت غ)".

وقال المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الإمارات إنّ أربعة أشخاص كانوا على متن المروحيّة.

وتضمّ الإمارات كلّاً من أبوظبي، عجمان، دبي، الفجيرة، رأس الخيمة، الشارقة أم القيوين.