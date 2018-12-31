البشير: نمر بظروف اقتصادية أضرت بشريحة واسعة

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، إن بلاده "تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية".

جاء ذلك في خطاب للبشير بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال الـ63، وتابعته الأناضول.

ويأتي الخطاب في وقت تشهد البلاد، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

وأضاف البشير: "نحن نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها، ونشكر شعبنا على صبره الجميل (...) إننا على ثقة بأننا نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة والعودة إلى مسار التنمية الشاملة".

وناشد البشير في خطابه، "القوى السياسية والحزبية، المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، خاصة القضية الاقتصادية الماثلة بروح النصح وتقديم البدائل لا بالتنافس والكسب السياسي".

وأكد أن "كل مؤسسات الدولة، وضعت خارطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية باستراتيجية تعتمد على الإنتاج ووضع ميزانية العام 2019، بمنهج يعتمد لأول مرة على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف، بدلاً عن نظام البنود التقليدي".