مقاتلات عراقية تقصف هدفاً لـداعش في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، أن مقاتلاتها شنت ضربة جوية داخل الأراضي السورية استهدفت اجتماعا لقادة تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديرالزور الحدودية مع العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة (تتبع الدفاع) في بيان لها، إن "طائرات F16 نفذت، الاثنين، ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة سوسة التابعة لمدينة البوكمال".

وأضافت أن "الهدف الذي دمر بالكامل كان عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم كوكر للإرهابيين ولعقد الاجتماعات فيه".

وأوضح البيان أن "الضربة جاءت خلال عقد اجتماع ضم 30 قياديا مهماَ من عصابات داعش".

وأشار أن القصف يأتي بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، واستناداً إلى معلومات استخباراتية عراقية.

ويأتي القصف الجوي بعد يومين من لقاء مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، حيث ناقشا التطورات الأمنية في المنطقة على خلفية قرار أمريكا سحب قواتها من سوريا.

وفي وقت سابق الاثنين قال الفياض على صفحته في "فيسبوك" بأن نظام الأسد وافق على طلب العراق بقصف أهداف "داعش" داخل سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة من النظام.

كما تأتي الضربة الجوية بعد أسبوع على إعلان رئيس الوزراء العراقي، اتخاذ إجراءات عسكرية على الحدود مع سوريا لمنع ضرر محتمل على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من سوريا.