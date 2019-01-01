انطلاق مناورات "الموج الأحمر1" للمهام المشتركة في المياه الإقليمية السعودية

أعلن الجيش المصري بدء مناورات "الموج الأحمر1" في المياه الإقليمية السعودية، بهدف "الاستعداد لتنفيذ أية مهام مشتركة تحت مختلف الظروف بالبحر الأحمر".

وقال الجيش في بيان الثلاثاء، "بدأت فعاليات التدريب البحري (الموج الأحمر-1) بمشاركة مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والذي يستمر لعدة أيام (لم يحددها)".

وأكد الجيش المصري وصول عدد من الوحدات البحرية في بلاده، للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري "الموج الأحمر-1" بالمياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر، بهدف "الاستعداد لتنفيذ أية مهام مشتركة تحت مختلف الظروف".

وأشار البيان إلى أن التدريب يشمل "قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن قائد الأسطول الغربي السعودي (مقره جدة) صقر الحربي، قوله إن "التدريب العسكري المشترك يستمر حتى الخميس المقبل".

وحسب المصدر ذاته، يأتي التدريب بهدف "تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية".

وفي 12 ديسمبر/ كانون أول 2018، أعلنت الرياض، بمشاركة الدول ذاتها، إنشاء كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعادة ما توجه السعودية ودول بالمنطقة اتهامات لإيران بتهديد الملاحة في البحر الأحمر، وهي تهم غالبا ما تنفيها طهران التي تشهد علاقاتها توترا حادا مع دول بالخليج لا سيما الرياض وأبوظبي.