بناء على طلب إسرائيلي.. ترامب يوافق على أن يكون الانسحاب من سوريا "تدريجي"

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي وافق على أن يكون سحب قواته من سوريا "بالتدريج" بناءً على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت مصادر إعلامية عبرية.



ونقلت "هيئة البث الإسرائيلي"، عن مسؤول وصفته بأنه "رفيع المستوى"، قوله إن رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع دونالد ترامب بشأن الانسحاب "تدريجيًا" من سوريا.



وأشار المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ويرافق نتنياهو في رحلته إلى البرازيل، إلى أن نتنياهو لم يطلب من ترامب عدم الانسحاب من سوريا، بل "الانسحاب تدريجيًا".



وأضاف المسؤول: "رئيس الوزراء يعتقد أن سحب القوات الأمريكية من سوريا يحمل فرصة، وأنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن ذلك لم يحدث أي تغيير في الوجود الإيراني على الأراضي السورية".



ومن المقرر، أن يجتمع نتنياهومع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في البرازيل، الثلاثاء، لمناقشة الانسحاب الأمريكي، خلال حضورهما حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو.



وأمس الأحد، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن "ترامب أمر بتباطؤ في الانسحاب من سوريا".



والسبت الماضي، أفرغت الولايات المتحدة الأمريكية، أحد مستودعاتها العسكرية شمال شرقي سوريا، للمرة الأولى، عقب إعلانها قرار سحب قواتها منها.