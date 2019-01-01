ترامب والسيسي يبحثان هاتفيًا تطورات ليبيا وسوريا واليمن‎

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي أجرى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيًاً مع ترامب.

وأضافت أنهما بحثا أحدث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، عبر التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائم، وخاصة في كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وتعاني الدول الثلاث، منذ سنوات، من حروب أهلية واضطرابات أمنية، وهي نزاعات لها امتدادات إقليمة ودولية.

كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بحسب البيان المصري.

وتُوصف العلاقات المصرية- الأمريكية بـ"الوثيقة والاستراتيجية"، خاصة على المستوى العسكري.

وتقدم واشنطن للقاهرة سنويًا نحو 1.5 مليار دولار مساعدات، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، عام 1979.