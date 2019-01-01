مع دخول 2019.. انسحاب إسرائيل من منظمة اليونسكو بات رسمياً

دخل انسحاب إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، حيز التنفيذ بدءا من مساء أمس الاثنين، وأصبح رسمياً.



وكانت إسرائيل أعلنت في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2017، انسحابها من "اليونسكو"، ولكن خروجها دخل حيز التنفيذ مساء أمس؛ وفق ما ذكرت صحيفة "الجيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.



وبررت إسرائيل قرارها آنذاك بما أسمته انحياز "اليونسكو" للفلسطينيين، عبر تبنيها قرارات بشأن القدس والأراضي الفلسطينية.



وفي هذا الصدد، نقلت "الجيروزاليم بوست" اليوم الثلاثاء عن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قوله إن إسرائيل استقالت لأن المنظمة "أفسدها أعداء الدولة اليهودية".

وأضاف: "إسرائيل لن تكون عضوا في منظمة مُكرّسة للعمل ضدها وباتت أداة يتلاعب بها أعداء إسرائيل".

وسبق لليونسكو أن اتخذت قرارات تؤكد الحقوق الفلسطينية في مدينتي القدس والخليل، وهو ما أسخط إسرائيل.



كما قررت "اليونسكو"، في أكتوبر/تشرين أول 2017، وضع مدينة الخليل ومسجد الحرم الإبراهيمي الشريف، على لائحة التراث العالمي.



ثم تبنت في يونيو/حزيران 2018، قرارا يعتبر أن بلدة القدس القديمة وأسوارها من ضمن قائمة مواقع التراث العالـمي المهددة بالخطر.