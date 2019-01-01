نتنياهو: هناك ثورة في العلاقات الإسرائيلية العربية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين إن دولا عربية تعتبر إسرائيل "حليفة لا غنى عنها" في مواجهة إيران ومحاربة تنظيم داعش.

وقال بنيامين نتنياهو لمحطة غلوبو التلفزيونية البرازيلية خلال زيارة إلى ريو دي جانيرو إن ذلك الموقف أحدث "ثورة في العلاقات مع العالم العربي".

وجاءت تصريحاته في وقت كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع تقول إنها إيرانية في سوريا، وفيما تحاول استيعاب قرار مفاجئ أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا.

وحذّر نتنياهو مرارا من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.

وقال إن إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما أسماه "الإسلام المتطرف إن كان الذي يقوده متطرفون شيعة تقودهم إيران، أو الذي يقوده متطرفون سنة يقودهم داعش والقاعدة".

وأضاف "للأسف لم نحرز أي تقدم مع الفلسطينيين. نصفهم تحت تأثير سلاح إيران والإسلام المتطرف".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قادرا على التفكير بالجلوس مع زعيم إيراني ومناقشة عملية سلام، أجاب نتنياهو "إذا واصلت إيران تصميمها على تدميرنا فإن الجواب كلا".

والسبيل الوحيد، بحسب نتنياهو، سيكون "إذا شهدت إيران تحولا كاملا".

ومن المتوقع أن يناقش نتنياهو محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انسحاب القوات الأميركية من سوريا وأنشطة إيران في الشرق الأوسط على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل الجديد.