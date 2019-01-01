وزيرة الجيوش الفرنسية: ملتزمون بإنهاء المهمة ضد داعش

أمضت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ليلة رأس السنة في قاعدة "اتش 5" الجوية الأردنية التي تنطلق منها مقاتلات فرنسية المشاركة في الحرب على داعش في سوريا المجاورة.



وقد أكّدت الوزيرة على ضرورة "إنهاء مهمة" التصدي لتنظيم داعش قبل الانسحاب المعلن للحليف الأميركي من سوريا، مضيفة في كلمة ألقتها أمام الطيارين "عند وصولكم (عام 2014) كان التفويض واضحا: تدمير داعش. وهو لم يتغيّر. لدينا مهمة يجب إنجازها".

وقالت مخاطبة العسكريين المشاركين في عملية "شامال"، الشق الفرنسي من الحملة الدولية ضد التنظيم في العراق وسوريا، "جئت إلى هنا لأقولها مرة أخرى: فرنسا تواصل القتال ضد التيار الجهادي (...) أعوّل عليكم منذ الغد لمواصلة المهمة"، مذكرة بسلسلة الاعتداءات الدموية التي ضربت فرنسا منذ العام 2015 وتبناها تنظيم داعش.

وعن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا في قرار كان له وقع الصدمة، قالت الوزيرة "إنه قرار مباغت أحادي الجانب" من قبل البلد الذي يقود التحالف الدولي ضد التنظيم ، مشيدة بالتزام الجنود الفرنسيين "المثالي والشجاع والضروري".

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاثنين في تغريدة على تويتر من وطأة تصريحاته حول خططه للانسحاب من سوريا فورا، متحدثا عن انسحاب "بطيء".

وعلقت بارلي بحذر على هذا الإعلان، فقالت للصحافيين "بطيء لا يعني بالضرورة عددًا محددًا من الأسابيع ، سنرى"، مشيرة الى أن "كيفية هذا الانسحاب لا تزال قيد المناقشة".

وكانت بارلي صرحت في الطائرة التي كانت تقلها إلى الأردن "أننا لا نشاطر بشكل كامل الرئيس ترامب وجهة نظره. نحن نعتبر أن المعركة ضد داعش لم تنته بعد، وأولويتنا هي الاستمرار في إكمالها".

وتابعت "أنا متفائلة بأن هذا العمل يمكن أن ينجز، ونحن بحاجة إلى استخدام فعال للوقت الذي يفصل بيننا وبين الانسحاب الفعلي، وهو التاريخ الذي لا نعرف عنه شيئا حتى الآن".