أبو ظبي تستضيف أول قداس برئاسة بابا الفاتيكان في منطقة الخليج

تستضيف الإمارات العربية الشهر المقبل أول قداس يقيمه بابا الفاتيكان فرانسيس في منطقة الخليج بمدينة أبوظبي بمشاركة 120 ألف شخص.

وأفادت صحيفة "ذي ناشيونال" ​الإماراتية الناطقة بالإنجليزية بأن "القداس العام لبابا ​الفاتيكان​ فرانسيس سيجرى في 5 فبراير (شباط) في ​ملعب زايد أبو ظبي​ وسيشهده بشكل مباشر نحو 120 ألف شخص".

ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة الرسولية لجنوب شبه ​الجزيرة​ العربية الأسقف، باول هيندر، أن "توزيع بطاقات الدعوة لحضور القداس سيتم عبر الكنائس الموجودة في شبه الجزيرة العربية".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن توزع معظم الدعوات بين الكنائس الكاثوليكية في الإمارات وعمان واليمن، فيما سيخصص جزء صغير منها للكنائس في ​البحرين​ و​الكويت​ وقطر.

ويعتزم بابا الفاتيكان زيارة الإمارات خلال الفترة بين 3 و5 فبراير/شباط المقبل.

وأوضح الفاتيكان، عبر موقعه الإلكتروني، أن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي؛ للمشاركة في لقاء عالمي للحوار بين الأديان حول موضوع الأخوة الإنسانية".

كما تأتي الزيارة، وفق المصدر ذاته، "تلبية لدعوة الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات".