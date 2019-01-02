الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بضرورة وقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال حق: "موقفنا من الاستيطان الإسرائيلي معروف، ولم يتغير ونحن نطالب إسرائيل بضرورة وقف أنشطتها الاستيطانية".

وكان المسؤول الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من إقرار الحكومة الإسرائيلية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مخططات لبناء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يقيمون في 164 مستوطنة و116 بؤرة.

وتتزامن خطوات حكومة بنيامين نتنياهو مع إعلان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أبريل/نيسان 2019، إذ يسعى من خلالها إلى كسب أصوات قطاع من الناخبين المؤيدين للاستيطان، حسب مراقبين.