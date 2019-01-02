نتفليكس تسحب حلقة برنامج هزلي انتقد المملكة السعودية وولي العهد

أقرت شبكة نتفليكس العالمية الثلاثاء أنها سحبت حلقة من برنامج هزلي تم فيه انتقاد السعودية، بعد تلقي شكاوى من مسؤولين في المملكة العربية السعودية؛ فيما أثار تساؤلات جديدة حول حدود حرية التعبير على الإنترنت.

وفي الحلقة من برنامج "باتريوت آكت" الذي يقدمه حسن منهاج، حمل الهزلي الأميركي على السعودية في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وانتقد منهاج تحديدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما انتقد الحملة العسكرية التي تقودها الرياض في اليمن.

وقالت متحدثة باسم نتفليكس في بيان "إننا ندعم بقوة الحرية الفنية في العالم وسحبنا هذه الحلقة في السعودية فقط بعدما تلقينا طلبا قانونيا طبق الأصول، وامتثالا منا للقوانين المحلية".

وأوردت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية أن نتفليكس حجبت الحلقة بعدما أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أنها تخرق قوانين المملكة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وما زال من الممكن مشاهدة الحلقة في دول أخرى، كما أنها متوافرة في السعودية على يوتيوب.

وتواجه شركات التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية ضغوطا متزايدة وتشكيكا متناميا من الرأي العام في ظل السجالات حول تقاسم المعلومات وانتهاك الخصوصية.

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" السعودية في المرتبة 169 في دليلها لحرية الصحافة في 180 دولة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر، موضحة أن مرتبتها "ستتراجع أكثر على الأرجح في دليل 2019 بسبب خطورة العنف والتجاوزات على أنواعها بحق الصحافيين".

كما ذكرت منظمة أخرى لرصد الحريات هي "فريدوم هاوس" في تشرين الثاني/نوفمبر لدى إصدار تقريرها السنوي لحرية الإنترنت في العالم، أن السعودية من الدول التي تستخدم "جيشا من المتصيّدين" على الإنترنت للتلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات كثيرة لكمّ أصوات المعارضين.

أما حسن منهاج، فهو من الهزليين المعروفين في الولايات المتحدة، يمزج في عروضه بين مساره الشخصي وتعليقات سياسية ساخرة، وبدأ بث برنامجه الجديد "باتريوت آكت" في تشرين الأول/أكتوبر 2018.