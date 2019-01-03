الرئيس الموريتاني يزور دمشق ويلتقي الأسد قبل منتصف يناير الجاري

أعلن مصدر مقرب من الرئاسة الموريتانية، الأربعاء، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيقوم بزيارة دمشق للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس: "سيقوم الرئيس بزيارة رسمية الى سوريا تستغرق يومين قبل منتصف كانون الثاني/ يناير".

ويزور الرئيس الموريتاني دمشق قبل مشاركته في القمة الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت بين السادس عشر والعشرين من الشهر الحالي، حسب المصدر نفسه.

أبقت موريتانيا سفارتها مفتوحة في دمشق بخلاف العديد من الدول العربية الأخرى بعيد اندلاع الثورة السورية منذ العام 2011.

وأوضح المصدر نفسه أن الزيارات على المستوى الوزاري بين البلدين تواصلت، وعارضت نواكشوط منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال القمة العربية التي عقدت عام 2016 في العاصمة الموريتانية.