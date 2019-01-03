الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن إصابة 23 من أفرادها في إخلاء مستوطنة بالضفة

قالت الشرطة الاسرائيلية، إن 23 من عناصرها أصيبوا اليوم الخميس، خلال إخلاء عشرات المستوطنين الاسرائيليين، من موقع استيطاني قديم، في الضفة الغربية.

وأضافت الشرطة الاسرائيلية، في تصريح مكتوب، إنها اعتقلت 7 مستوطنين خلال إخلاء موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية السابقة "عامونا"، في وسط الضفة الغربية.

وذكرت الشرطة أنها "واجهت أعمال عنف شديدة من قبل عشرات المشاغبين الذين ألقوا الحجارة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات وألقوا الحديد على القوات".

وتابعت الشرطة الاسرائيلية: "أكملت قوات الأمن إخلاء أولئك الذين كانوا يتحصنون في موقع عامونا، مما أدى إلى إصابة 23 من رجال الشرطة الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات نتيجة إلقاء الحجارة عليهم وإصابتهم بالكدمات، وفي إحدى الحالات تم طعن شرطي بآلة حادة".

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد أخلت 40 عائلة من المستوطنين من هذه البؤرة مطلع العام 2017.

وجاءت عملية الاخلاء آنذاك بقرار من المحكمة العليا الاسرائيلية، التي قبلت تأكيدات فلسطينيين أن الأرض تعود لهم.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية اليوم الخميس، إن المستوطنين تحصنوا في مبنييْن في البؤرة، بعد أن عادوا إليها الشهر الماضي، احتجاجا على هجمات فلسطينية.

وتشير حركة السلام الآن الاسرائيلية (غير حكومية) إلى وجود 106 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

وقد أقيمت البؤر الاستيطانية العشوائية، دون موافقة من قبل الحكومة الاسرائيلية، التي أعلنت الشهر الماضي عزمها منح التراخيص لهذه البؤر.