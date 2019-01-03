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انعقاد أولى جلسات محاكمة المدانين بقتل خاشقجي والنيابة تطالب بإعدام 5 من المتهمين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
انعقاد أولى جلسات محاكمة المدانين بقتل خاشقجي والنيابة تطالب بإعدام 5 من المتهمين

بدأت اليوم الخميس، بالرياض، أولى جلسات محاكمة 11 شخصاً من المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن "المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا بحضور محاميهم".

وكانت النيابة العامة بالسعودية طالبت، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي بإيقاع الجزاء الشرعي على المدانين، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول غضبا عالميا.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل وتقطيع جثة الصحفي السعودي داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

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