ترامب: ليس في سوريا ثروات كبيرة

كرر دونالد ترامب الأربعاء عزمه على سحب قواته المتمركزة في سوريا واصفاً هذه الأخير بأنها "رمل وموت"، لكنه تجنب تحديد موعد لهذا الانسحاب.

وقال الرئيس الاميركي خلال اجتماع مع فريقه الحكومي "لقد قضي الأمر في سوريا منذ زمن طويل. وإضافة الى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. هذا ما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة".

وأضاف "أنا لا أريد البقاء في سوريا إلى الأبد. إنها رمل وموت".

وردا على أسئلة عدة حول موعد سحب القوات الاميركية، تجنب الحديث عن موعد محدد.

وقال في هذا الصدد "سننسحب (...) سيحدث ذلك خلال بعض الوقت، أنا لم أقل أبدا أننا سننسحب بين ليلة وضحاها".

وكان ترامب أعلن الاثنين أن انسحاب القوات الاميركية سيتم "ببطء"، خلافاً لما قاله في التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي. وكان يومها قال "حان وقت العودة (...) إن شبابنا وشاباتنا ورجالنا سيعودون جميعا، وسيعودون جميعا الآن".