"غريفيث" يبدأ جولة بالمنطقة السبت تشمل صنعاء والرياض

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن مبعوثها الخاص إلي اليمن مارتن غريفيث، سيبدأ جولة بالمنطقة السبت، تشمل العاصمة اليمنية صنعاء، والسعودية.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق للصحفيين: "سيزور مارتن غريفيث، كلا من اليمن (صنعاء) والمملكة العربية السعودية، ابتداءً من السبت المقبل، في جولته الأخيرة من المشاورات مع الطرفين"، دون تفاصيل عن مدة الجولة وبأيهما سيبدأ.

وأضاف: "من المتوقع أن يجتمع في صنعاء مع قيادة أنصار الله (الحوثيين)، وكذلك مع الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، ومع منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي، وفي الرياض يتوقع أن يجتمع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين".

وأوضح أن الجنرال "كاميرت"، عقد اجتماعات "مع كلا الطرفين خاصة وأن وقف الأعمال العدائية في الحديدة ما زال متماسكا".

ولجنة تنسيق إعادة الانتشار يرأسها كاميرت، وتضم 3 أعضاء عسكريين من الجانب الحكومي و3 من الحوثيين، ومهمتها مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الحوثيين والقوات الحكومية من مدينة وميناء الحديدة.

واللجنة منبثقة من اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن في ستوكهولم من الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2018.