تونس.. الأمن يعلن إيقاف 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بجماعة إرهابية

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، توقيف 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بكتيبة "كانت تخطط لعميات إرهابية" ودهمتها الخميس، قوات الأمن بمحافظة سيدي بوزيد، وسط البلاد.

جاء ذلك بحسب تصريح سفيان السليطي، الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس (مجمع قضائي مختص في قضايا مكافحة الإرهاب).

وقال السليطي، إن "النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ 3 عناصر يشتبه في ارتباطهم بكتيبة "التوحيد والجهاد" التي دهمتها، الخميس، قوات الأمن بسيدي بوزيد".

وأضاف أن "كتيبة الجهاد والتوحيد، كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية نوعية هذا الأسبوع بمدينة سيدي بوزيد".

والخميس، أعلنت الداخلية، أنّ العنصرين الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما الخميس، في مدينة جلمة، بمحافظة سيدي بوزيد، يتبعان "كتيبة التوحيد والجهاد"، المنشقة عن جماعة "جند الخلافة"، التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقتل مسلحان اثنان في جلمة، بعد دهم منزلهما، حيث تمّ خلال ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار، قام إثرها المسلحان بتفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة.

ووفق الداخلية، فإنّ العنصرين يُعتبران من أخطر العناصر الإرهابيّة المنضوية تحت ما يسمى بـ "كتيبة التوحيد والجهاد".

وأطاحت قوات الأمن

أغلب عناصر "جند الخلافة" بمنطقة لسودة، بسيدي بوزيد، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكشفت عن مستودع لصنع المتفجرات.

وفي 19 ديسمبر الماضي، كشفت الداخلية عن وجود تنظيم "إرهابي"، يتكون من 8 عناصر في سيدي بوزيد، ويحمل اسم "كتيبة الجهاد والتوحيد"، قالت إنه بايع إحدى التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

وشهدت تونس، منذ مايو/أيار 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.