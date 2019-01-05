مسؤول بالخارجية الأمريكية: لا نصدق رواية السعودية بشأن مقتل خاشقجي

قال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تصدق رواية الرياض الرسمية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولا تعتد بمصداقية محاكمة المسؤولين عن مقتله.

جاء ذلك في كلمة لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، لإطلاع الصحفيين على جولة وزير الخارجية مايك بومبيو، بالمنطقة المقررة الأسبوع الجاري، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، الجمعة، دون الكشف عن هوية المسؤول.

وقال المسؤول: "يجب أن يقدم السعوديون رواية قابلة للتصديق لما حدث في القنصلية (السعودية في إسطنبول) وما بعده".

وأضاف: "لا أعتقد من وجهة نظرنا أن الرواية الصادرة عن الجانب السعودي أو العملية القانونية الجارية بشأن هذه القضية، قد اقتربت من حد المصداقية والمساءلة".

وأردف: "نواصل العمل مع السعوديين، مؤكدين أنه من مصلحتهم متابعة هذا الأمر بقدر ما يستطيعون، من أجل الخروج من تبعات الحادث الذي تسبب بمثل هذه الضجة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عزم بومبيو، إجراء جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل، تشمل السعودية.

ومن المقرر أن يبحث بومبيو في الرياض تطورات التحقيق في مقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الجولة تشمل أيضًا الأردن وقطر والإمارات ومصر والبحرين وعمان والكويت.

وأضاف البيان أن الجولة تبدأ في 8 يناير/ كانون ثان الجاري بزيارة الأردن، وتختتم في 15 من الشهر نفسه بالكويت.

والخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".